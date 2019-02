VIDEO. Nutella, Coca-Cola, Ricard… Pourquoi les prix de ces produits de grandes marques ont-ils augmenté ?

Nutella, Coca-Cola, Ricard… Les produits de grandes marques sont au cœur d'une guerre des prix livrée par les hypermarchés et les hard discounts. Leur objectif ? Être plus compétitifs sur les produits les plus en vue et attirer un maximum de clients. Malheureusement, lorsque les distributeurs rognent leurs marges sur une catégorie d'articles, ils les augmentent sur d'autres, notamment sur les produits agricoles. Pour éviter ces manœuvres, une loi interdisant les marges inférieures à 10 % a été mise en application le 1er février. Il en résulte que les prix de vente de certains produits ont enflé. Pour Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, cela devrait "éviter qu'il y ait du Nutella vendu à 0 % de marge et des pommes vendues à 40 % de marge."

Une loi favorable à l'agriculture ?

"L'objectif de cette loi, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs", a annoncé Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Une expérimentation de 2 ans sera réalisée afin qu'il puisse être vérifié que les agriculteurs sortent effectivement gagnants de cette réforme, avec "un revenu digne". "La question de fond, c'est la répartition de la valeur. Qui va capter quoi pour qu'on puisse rééquilibrer et que les agriculteurs gagnent leur vie ?", s'enquiert Christiane Lambert.

Quant aux distributeurs, ils affirment qu'ils compenseront cette "inflation" par une baisse des prix sur les marques de distributeurs et grâce aux cartes de fidélité ainsi qu'aux bons de réduction.