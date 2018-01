VIDEO. "Cash investigation" : en Nouvelle-Zélande, il y a deux fois plus de vaches laitières que d'habitants

Un champ qui s’étend à perte de vue sur lequel broutent des centaines de vaches… C’est l’exploitation de Mark, un champion du monde du lait, qui habite et travaille à 20 000 kilomètres de la France, en Nouvelle-Zélande. "Ça, c’est ce qu’il faut pour du lait, du bon lait. C’est même du lait en barre", dit-il en montrant une bonne grosse poignée d’herbe grasse qu’il vient d’arracher.

Dans son pays, où il y a deux fois plus de vaches laitières que d’habitants, tout est démesuré : la taille des exploitations et celle des troupeaux. On compte souvent plus de mille vaches par ferme laitière. Un modèle hyper-productif à la pointe de la modernité industrielle : la traite à la chaîne. Ici, il faut une heure pour traire six cents vaches, soit dix fois plus vite qu’en France.

Deux mille litres d’eau pour produire un litre de lait

Vue du ciel, l’exploitation de Mark ressemble à un immense camembert de près d’un kilomètre de diamètre que les vaches broutent portion par portion. Après avoir mangé toute leur bande d’herbe, les ruminants passent à la suivante. Il leur faut vingt et un jours pour faire un tour complet, le temps pour que l’herbe repousse…

Pour arroser toute cette surface d’herbe, à renouveler en continu, les machines de Mark déversent trente-cinq litres d’eau par seconde. Dans cette région très sèche de Nouvelle-Zélande, il faut deux mille litres d’eau pour produire un seul litre de lait...

