“Tout le monde ne pourra pas réussir à vraiment passer une saison entière, seule, à bosser avec des animaux qui font un peu ce qu’ils veulent.“ Bergère dans les Pyrénées, cette jeune femme a réussi à combiner passion et travail.

“Il faut être énormément passionnée et complètement tarée pour faire ce boulot”

Après plusieurs années à travailler dans une exploitation agricole, Mathilde décide de devenir bergère pendant l'été. De juin à octobre, elle est chargée de veiller sur environ 1000 brebis.

Ce métier, c'est une réelle passion pour la jeune femme. “Je suis clairement tombée amoureuse de ce boulot. Et je me suis dit : “Bah, OK, la montagne, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, je suis heureuse en montagne.”

Seule avec ses deux chiens dans les montagnes des Pyrénées, elle explique en quoi ses animaux l’aident pour ce job d'été.

“Je pense que tout ce boulot, si tu le fais sans chien, en montagne, c’est compliqué. Parce que là, du coup, ce n’est pas le chien qui monte, c’est toi. Donc c’est plus sympa d’avoir un chien.”