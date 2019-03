VIDEO. Le \"fruit du dragon\", un fruit très apprécié à manger avec modération

Lassé des bananes, des fraises ou du citron ? Peut-être apprécierez-vous le célèbre "fruit du dragon". Ce fruit originaire d'Amérique centrale et d’Amérique du Sud pousse sur un cactus. La fleur qui donne naissance au pitaya ne fleurit qu'une nuit mais c'est une période suffisante pour la polliniser. La chair crémeuse du pitaya est remplie de petites graines riches en acide gras. Toutefois, cette espèce de cactus doit être consommée avec parcimonie. En effet, ce fruit peut avoir un effet légèrement laxatif.

Trop en manger peut aussi causer la pseudohematuria, une condition bénigne qui donne une couleur rouge à l'urine.

Aujourd'hui, la popularité croissante du "fruit du dragon" et sa culture relativement facile font qu'il est de plus en plus cultivé partout autour du monde.