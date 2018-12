VIDEO. Le chef étoilé Florent Ladeyn va vous réconcilier avec le salsifis

"Le salsifis, c’est le légume mal-aimé par excellence", s'amuse Florent Ladeyn. "Là, on a essayé de le rendre un peu plus funky, un peu plus glamour, il est caramélisé, il est un petit peu vinaigré." Afin de réconcilier les plus fins gourmets à ce légume originaire d'Afrique et d'Asie mineure, le chef possède une recette : salsifis et sa brunoise de poire.

Pour ce faire, découpez en quelques tranches un salsifis que vous laisserez cuire dans une eau à ébullition pendant 20 à 30 minutes. Découpez une poire en brunoise, émincez du persil puis mélangez les dans 2,5 cl d'huile de tournesol. Transférez ensuite les salsifis dans une poêle dans laquelle vous aurez fait fondre 7 g de beurre. Laissez cuire 3 minutes à feu moyen et stoppez le feu. Ajoutez quelques graines de tournesol dans la poêle puis 2,5 cl de vinaigre de cidre. Il ne vous reste plus qu'à dresser votre plat. Étalez d’abord la sauce dans l'assiette puis disposez les tranches de salsifis.

Avec cette recette simple, Florent Ladeyn veut montrer qu'"il est possible de faire des recettes créatives sans tomber dans le raccourci du produit exotique, qu'on peut trouver des produits qui sont faits autour de chez nous, que c'est éthique d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique et humain."