VIDEO. Le camembert de Normandie est-il en danger ?

La guerre du fromage est déclarée. Récemment, une mesure a suscité l'indignation des défenseurs de fromages au lait cru. En effet, en 2021, l'Appellation d'origine protégée (AOP) pourrait s'appliquer aux camemberts à base de lait pasteurisé. Le fromage étiqueté de la sorte devra comporter plus de lait de vaches de races normandes élevées dans les champs de Normandie. L'objectif est de faciliter l'exportation du fromage normand, le camembert pasteurisé étant le plus vendu et le plus facilement conservable. Mais pour Richard Ramos, député du Loiret, le label AOP doit désigner uniquement des produits "d'excellence". "Laissons les industriels faire du pasteurisé mais pas avec l'AOP", lance l'homme politique.

La bataille va-t-elle continuer ?

Pour mettre fin à la "guerre du camembert", une nouvelle mesure devrait être mise en place. Le sigle AOP sera scindé en deux niveaux : le "cœur de gamme" et le "haut de gamme". Le premier groupe désigne un fromage élaboré avec 30 % de lait issu de vaches normandes, 66 % pour le second. "Le véritable camembert de Normandie sera identifié de façon évidente avec un bandeau standardisé sur la boîte", assure Sonia de la Provôte, sénatrice du Calvados.

Cependant, il reste encore quelques étapes pour que la nouvelle AOP voit le jour, d'autant plus que les défenseurs du camembert au lait cru n'ont pas encore capitulé.