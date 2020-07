VIDEO. La ferme collective de la Tournerie, un modèle pour l\'agriculture de demain

À la ferme collective de la Tournerie, ils sont onze paysans. Tous travaillent et vivent ici. "On produit du pain, de la bière, du fromage de chèvre, du fromage de vache, de la viande de porc et des légumes", explique Thomas, maraîcher et boulanger. Pour eux, le fait de travailler collectivement comporte de nombreux avantages : ça permet de se libérer du temps et d'avoir des vacances. Depuis la création de leur ferme, ils gagnent environ un SMIC chacun par mois, une rémunération convenable selon eux. Aussi, ces jeunes paysans fonctionnent avec un système d'astreinte du weekend : chacun travaille donc un weekend sur onze.

Un modèle cohérent

Selon eux, il y a une urgence absolue à ce que les jeunes ou les moins jeunes des villes viennent en campagne pour se lancer dans l'agriculture. "Il y a une cohérence entre tout ce qu'on fait, entre le monde qu'on imagine dans sa globalité et nos actions qui font qu'on a l'impression que ça s'inscrit et qu'on essaie de proposer un modèle où nous on se sent bien", se réjouit Joséphine, maraîchère et administratrice. Quatre ans et demi après la création de leur ferme, les jeunes fermiers sont contents du résultat.