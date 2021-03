Pendant ce temps-là, à Pantin (Île-de-France), Maïwenn et Julien ont créé "Les Couches Fertiles". Leur mission ? Faire du compost avec des couches usagées. En effet, les excréments et l'urine contiennent énormément de nutriments, de l'azote, du potassium... "C'est exactement tout ce dont les plantes ont besoin, dont les sols ont besoin. Alors, pourquoi on les récupère pas dans les matières humaines ? Donc, nous on s'est orientés assez naturellement vers le compostage parce que comme la couche bébé est principalement composée de matières biodégradables et compostables, on s'est dit : "Il y a forcément quelque chose à essayer", explique Maïwenn Mollet, directrice chez "Les Couches Fertiles".

Voir nos déchets comme des ressources

Chaque semaine, ils récupèrent près de 1000 couches spécialement conçues pour être compostées dans cinq crèches partenaires. En France, les couches représentent 40 % des déchets ménagers d'un foyer ayant un enfant de moins de 2 ans. "On sait pas quoi en faire, c'est 3,5 milliards de couches par année. Soit c'est incinéré, soit c'est enfoui. On ne peut pas considérer ça comme une bonne fin de vie", explique Maïwenn. "Et plutôt que d'envoyer tout ça à coup de chasse d'eau ou d'incinérer nos couches, regardons ce qu'il y a dans nos déchets et voyons-les plutôt comme une ressource", ajoute-t-elle.