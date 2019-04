VIDEO. Européennes : le syndicaliste agricole Jérémy Decerle, candidat LREM "pour qu'un agriculteur puisse être à Bruxelles"

Jérémy Decerle, ancien président des Jeunes Agriculteurs, a expliqué mercredi 10 avril sur franceinfo que l'opportunité d'être candidat sur la liste LREM aux élections européennes était "l'occasion" pour lui de "faire de la politique un peu différemment".

Selon Jérémy Decerle, "le monde politique en général manque de professionnels de la profession agricole. Cela m'a semblé opportun quand on me l'a proposé de répondre favorablement." "J'avais voté pour Emmanuel Macron en 2017. Je suis allé sur cette liste parce qu'on me l'a proposé, a-t-il précisé. J'ai compris l'importance qu'un agriculteur puisse être à Bruxelles."

"Faire de la politique un peu différemment"

"C'est bien qu'il y ait des agriculteurs, notamment au niveau européen, pour faire passer un certain nombre de messages. Cela fait 15 ans que je défendais la profession par le biais du syndicalisme agricole (...). J'ai trouvé que l'occasion était bonne pour faire de la politique un peu différemment et continuer de défendre l'agriculture comme il se doit", a-t-il expliqué.

L'ancien syndicaliste a admis que son engagement chez La République en marche a fait grincer des dents parmi son entourage syndical : "Il y en a certains qui ne l'ont pas compris, a-t-il dit. Mon job, ça va être de leur prouver que les raisons pour lesquelles j'y suis allé sont les bonnes."