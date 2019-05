VIDEO. Environnement : des pailles en paille bientôt fabriquées en Normandie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une idée ancestrale

Mike Sallard, agriculteur bio dans le Perche, et Jeff Lubrano, artiste parisien, n'ont rien inventé mais remettent au goût du jour une idée ancestrale. Comme son nom l'indique, la paille était autrefois fabriquée avec de la paille. Soucieux de préserver notre planète, les deux hommes travaillent depuis un an sur un concept de tige en seigle.

On a choisi le seigle parce qu'il est super rigide. C'est la plante la plus adaptée à ce qu'on veut en faire. Mike Sallard, agriculteur bio à Courgeoût

Biodégradable et réutilisable

En France, on consomme actuellement 9 millions de pailles par jour. A partir du 1er janvier 2021, il faudra donc changer nos habitudes. Le Parlement européen a voté, le 27 mars dernier, la fin de sa commercialisation, et cela, comme pour tous les produits en plastique à usage unique, . Alors l'idée de Jeff et Mike séduit forcément. Les industriels, de grands groupes de l'agroalimentaire s'y intéressent au plus haut point, d'autant plus que ces pailles biodégradables sont aussi réutilisables.

J'en ai depuis trois mois. Elles passent au lave-vaisselle. On les réutilise à chaque fois. Jeff Lubrano, designer

La première moisson prévue en juin 2019, devrait permettre de produire 6 millions de pailles. En 2020, l'objectif est d'atteindre les 50 millions.