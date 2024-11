Brut a rencontré Didier, il cultive dans le sud de la France plusieurs fruits exotiques comme la banane, la mangue et l'avocat qu'il vend en direct sur son stand en bord de route. Et tout ça, dans une serre non-chauffée, en bio et en ayant remplacé les pesticides par des insectes et de la musique. Brut est allé le rencontrer.

Brut a rencontré Didier, il cultive dans le sud de la France plusieurs fruits exotiques comme la banane, la mangue et l'avocat qu'il vend en direct sur son stand en bord de route. Et tout ça, dans une serre non-chauffée, en bio et en ayant remplacé les pesticides par des insectes et de la musique. Brut est allé le rencontrer.

Didier Salgado, producteur bio à la ferme La Devèze, explique : "Moi, à la base, je suis producteur de tomates, aubergines, courgettes et poivrons. Et j'ai voulu diversifier en plantant des choses qu'il n'y avait pas dans le département pour ne pas avoir trop de concurrence." Il mentionne que c'est "surtout pour ne pas être sur une monoculture et avoir plusieurs cultures pour vivre." Dans sa serre en verre, Didier utilise la lutte intégrée avec des insectes contre les ravageurs et de la musique contre l'oïdium et le botrytis, ce qui lui "permet de ne pas toucher aux pesticides."

La culture de bananes, mangues et avocats dans le Sud

"En France, on arrive à faire de la banane parce qu'on a quand même l'été des températures à 22 degrés," explique Didier. Il ajoute que "la banane s'arrête de pousser en dessous de 12 degrés" et que "dans le sud, dès le mois d'avril, la banane repart et les fleurs sortent naturellement." Dans sa serre non chauffée, il cultive également des avocats Hass et Bacon pour "connaître la variété qui s'acclimate le mieux ici." Concernant les mangues, Didier dit : "L'année dernière, on en a eu, on a pu récolter, et cette année on a perdu la récolte. Mais les mangues, le pied, on ne l'a pas perdu."

Pour faire mûrir ses bananes, Didier les amène à la Compagnie fruitière de Perpignan où Christine Hottelet, responsable de la mûrisserie, explique que "cette chambre va mûrir les bananes pour une durée à peu près de cinq jours." Didier souligne que "quand le régime sort, il est encore vert et de là, il lui manque 3 à 4 jours" pour être prêt à la vente. En termes de prix, il mentionne que "ses bananes made in France coûtent un peu plus cher qu'une banane classique" à environ 3€ du kilo.