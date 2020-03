VIDEO. Des fermiers dans la ville

Des tomates bien rouges et juteuses plantées dans un immeuble désaffecté, des champignons cultivés avec soin dans un parking souterrain, des poissons à la chair tendre qui n’ont jamais vu l’ombre d'une rivière… C’est possible ! On appelle ça l’agriculture urbaine et elle est en plein essor.

A Bruxelles, Steven Beckers a créé la plus grande exploitation de plantes et d'élevage de poissons d'Europe. L’eau des poissons y est utilisée pour arroser ses plantations.

Des rendements parfois supérieurs à ceux d'une ferme classique

Marc Oshima a, quant à lui, installé sa ferme verticale à New York. Sur une hauteur de 12 mètres, éclairée uniquement par des LED, elle produit chaque année 800 tonnes de salades et d'herbes aromatiques. Grâce à l’utilisation d’algorithmes de croissance, les rendements seraient 75 fois supérieurs à ceux d’une ferme classique.

"Envoyé spécial" a rencontré ces fermiers d’un nouveau genre, tous persuadés qu’ils représentent l’agriculture du futur et qu’ils vont nourrir la planète.

Un reportage de Kristian Autain, Elouën Martin et Jean-Marie Lequertier diffusé dans "Envoyé spécial" le 5 mars 2020.