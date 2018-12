VIDEO. Des baguettes de pain 100 % locales ? C'est possible

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Pour soutenir l'économie de sa région et produire de façon plus éco-responsable, ce boulanger fabrique des baguettes de pain 100 % locales, en s'approvisionnant en farine près de chez lui. Voilà comment ça se passe.

Les baguettes de Grégory Piraux sont composées d'ingrédients qui n’ont jamais parcouru plus de 60 kilomètres. Tout d'abord, le blé pousse à Vertus, dans la Marne. Il est ensuite transformé en farine au moulin de Verdelot. Le levain, quant à lui, est fait à base de moûts de raisins d'Aÿ. Enfin, la baguette est faite puis vendue à Épernay.

Cette idée a germé dans la tête de la maraîchère et agricultrice Louise-Anaïs qui fournissait déjà ses fruits et légumes à Grégory. "Ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment le circuit court", explique Grégory. Louise-Anaïs estime que ce sont des valeurs importantes "pour la planète et pour les générations futures".

Les baguettes 100 % locales se multiplient grâce à des circuits d'approvisionnement ultra-localisés comme à Épernay. "On fait travailler des familles, parce que moi, toutes mes vendeuses, elles sont mamans, elles ont un mari, elles ont un enfant", estime Grégory. "Je préfère faire travailler un moulin local et puis, ses employés habitent peut-être entre le moulin et Épernay", continue-t-il.