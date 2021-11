BRUT

"Il y a un côté un peu absurde et qui est encore plus accentué dans les campagnes, c'est de se dire qu'on a des produits qui sont réalisés localement, des agriculteurs, des transformateurs qui sont sur place et qu'en fait, on continue par facilité, par habitude à aller dans un supermarché." Avec son camion, Julie essaie de démocratiser le vrac et le local dans les villages. Elle tient en effet à sortir de tout ce qui est "gros commerces" et "gros systèmes agroalimentaires". Pour ce faire, elle travaille avec des petits producteurs qu'elle connaît. "Je sais comment ils travaillent, je sais leur engagement et qui sont dans les environs de l'endroit où je tourne avec le camion", confie-t-elle.

Redonner une vie locale aux villages

Son initiative est un succès. À chacun de ses passages, les clients sont au rendez-vous. "Finalement, ça devient leur point de rendez-vous, ils savent qu'une fois par semaine, je serai là et ils se retrouvent", se réjouit Julie. Aussi, cela incite les gens à se mettre au zéro déchet. "Même les gens, notamment dans les villages, qui n'étaient pas du tout dans cette démarche, reprennent le coup de main de comme faisaient leurs grands-parents et ils viennent, avec leurs bocaux, avec leurs tupperwares", raconte Julie.