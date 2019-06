VIDEO. Alternatives aux pesticides : Frédérique Vidal annonce une enveloppe de 30 millions d'euros pour un programme de recherche

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'Institut national de la recherche agronomique (Inra) va bénéficier d'une enveloppe de 30 millions d'euros dans le cadre d'un programme destiné à trouver des alternatives aux pesticides, a annoncé Frédérique Vidal mercredi 5 juin sur franceinfo. Cette annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation intervient près d'un an après l'engagement d'Emmanuel Macron d'abandonner l'utilisation du glyphosate dans le monde agricole.

Ce programme sur les glyphosates et, plus généralement, sur les pesticides, doit permettre de savoir "comment les connaissances qui ont été produites par la recherche ou celles qui pourront être produites grâce à ce plan" peuvent contribuer à un objectif : "diminuer voire éliminer les pesticides dans notre agriculture, tout en permettant de maintenir cette agriculture et de faire en sorte que les agriculteurs puissent continuer à vivre de leur travail".

Ce programme sera interministériel et impliquera le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture, explique Frédérique Vidal.