VIDEO. À Paris, une péniche totalement écolo fait figure de modèle

Amarrée sur la Seine, entre les grands monuments de la capitale, une péniche tangue. À première vue, rien ne la différencie des autres. Pourtant, la péniche de Gérard Feldzer est quasiment autonome en énergie. Ici, c'est une éolienne qui alimente l'habitation en énergie. Douze mètres carrés de panneaux solaires qui surplombent l'édifice peuvent également la suppléer si besoin. "Notre envie sur cette péniche, c'est de rendre crédible l'écologie", explique le propriétaire.

Un exemple d'écoresponsabilité

Un toit végétal et un jardin potager sont cultivés sur la terrasse et sont alimentés par l'eau de pluie que Gérard Feldzer récupère. "On a des salades, des fraises, des concombres, des tomates", énumère-t-il avant de dévoiler une autre particularité de son embarcation : une ruche pour accueillir des abeilles. Celles-ci butinent dans les jardins à proximité et produisent 4 à 5 kg de miel par an. Le propriétaire espère que sa péniche, qu'il décrit comme son "laboratoire flottant", donnera des idées à d'autres.