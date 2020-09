Vendanges : une saison sous haute surveillance

Dans le Beaujolais, le viticulteur Emmanuel Fellot a pris toutes les précautions. Il a demandé à la trentaine de vendangeurs qui lui prête main forte de se faire dépister avant leur arrivée sur place. « lls l’ont tous fait, pour garantir au maximum, et maintenant on est tous confinés ensemble », commente-t-il, souriant, depuis son vignoble.



Nouvelles mesures de sécurité

Les vendangeurs de la saison 2020 doivent composer avec de nouvelles règles : pas d’échange d’outils, jamais plus d’une personne dans le même rang de vignes et une distance de sécurité à respecter lors des repas… comme dans les dortoirs. Pas de quoi entacher leur bonne humeur ni leur enthousiasme, d’ores et déjà récompensés par une bonne nouvelle : aucun cas n’a pour le moment été signalé dans le vignoble Beaujolais.

Le JT

Les autres sujets du JT