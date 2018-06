Une nonagénaire attaquée par des abeilles dans le Cantal

Le drame est survenu samedi 2 juin à Saint-Martial dans le Cantal. Alerté par les cris d'une vieille dame, un couple a été à son tour attaqué par les abeilles en voulant lui porter secours : "On m'a enlevé 70 dards sur le corps, sur la tête et sur les mains, mais la dame en avait plein le visage", explique Bernard Pichot, l'un des témoins. Recouverte par l'essaim, la femme de 90 ans a été piquée plus de 200 fois avant que les secours n'arrivent. "J'ai couru à la maison [...] et je l'ai protégée avec des couvertures. J'ai tué plusieurs abeilles et nous étions sous les couvertures pendant une heure et quart à attendre les pompiers", poursuit Bernard Pichot.

Une attaque rarissime

Une attaque aussi violente que rare. Les spécialistes n'en avaient jamais recensées dans la région, la météo pourrait être l'explication. "Le temps orageux peut rendre les abeilles agressives [...]. Être attaqué par un essaim, c'est quand même inattendu et ce n'est pas quelque chose que j'ai rencontré dans ma carrière", explique un apiculteur. Hospitalisée en urgence absolue, la nonagénaire est décédée des suites de ses blessures.

