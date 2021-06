Une idée pour la France : qu'est-ce que le Wwoofing ?

Expérimenter un paillage zéro déchet en laine de mouton, planter des pieds de tomates, installer un perchoir : autant de choses encore inconnues pour Dahliane, 30 ans, qui a décidé de faire un tour de France pour voir les producteurs et voir ce qu'elle sert à ses clients en tant que restauratrice. "C'est chouette de mettre les mains dans la terre et de comprendre", dit-elle. Originaire de Dunkerque (Nord), Hakim Lebbal, lui, était dans le bâtiment. Il s'est donné une année pour trouver sa voie. "On vient pour apprendre, pour ensuite peut-être prendre sa propre ferme, ça nous donne envie", rêve-t-il.

Des liens à nouer

Leurs hôtes : Marianne et Alain, un couple de nouveaux maraîchers. Le Wwoofing, c'est un échange de bons procédés. Quelques heures de travail par jour contre le gîte et le couvert, une manière aussi de voyager à moindre coût, et pour une durée virtuellement illimitée. Il faut participer au champ, mais aussi à la cuisine, ce qui noue des amitiés. "Quand on me demande 'quel est mon pays préféré', je réponds que ce sont les gens que je préfère", déclare Marianne Parel, hôte.

Parmi nos sources pour ce reportage :

https://wwoof.fr/

https://wwoof.fr/host/6829-La-ferme-du-Rouge-Queue

https://www.facebook.com/fermedurougequeue/

https://www.domainelorient.com/