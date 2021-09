Une idée pour la France : les cueillettes solidaires contre le gaspillage

Récolter les trop nombreux fruits, qui s'entassent ou qui pourrissent, chez les particuliers afin d'en faire profiter les plus nécessiteux : c'est l'objectif de l'association Aux arbres citoyens, située à proximité de La Rochelle (Charente-Maritime). Équipés de leurs échelles et de paniers, ces bénévoles sont prêts à récupérer tous les fruits qui ne sont pas récoltés chez les habitants volontaires de la région rochelaise. Une cueillette dans un cadre convivial et pour la bonne cause. Lancée il y a un an, l'association a récolté près de 3 tonnes de fruits en 200 cueillettes. Le soutien apporté par ces bénévoles est une aubaine pour les banques alimentaires de la région.

Un rassemblement contre le gâchis

Ce genre d'initiatives se développe également dans le reste de la France, comme le rappelle la journaliste Valérie Heurtel, sur le plateau du 13 Heures de France 2, jeudi 16 septembre. Certaines associations se chargent de récolter des fruits pour les banques alimentaires. Les maraîchers sont également de la partie, préférant donner leurs récoltes à des particuliers et des associations plutôt que de créer du gaspillage. Elle évoque notamment l'appel d'une agricultrice, à Hourtin (Gironde), qui a permis aux particuliers de récupérer près de 500 kilos de tomates.