Un bac potager autofertile pour faire pousser des légumes chez soi (même en appartement)

Pas facile de faire pousser des aromates et des légumes en appartement, surtout lorsque l'on débute dans le jardinage et que l'on n'a pas vraiment la main verte. D'où l'idée d'un entrepreneur du Pays basque de concevoir des mini jardinières clé en main, que l'on peut laisser dans sa cuisine ou sur son balcon. Ces bacs en bois ont la particularité d'être autofertiles, avec des lombricompsteurs : "On peut mettre nos épluchures de cuisine et je fournis des vers de compost. Ils vont dégrader ces épluchures, se balader à l'intérieur du bac et vont fertiliser le sol avec les excréments", explique Nicolas Senié, le responsable de la start-up BioclimaKit.

Lombricomposteur pour jeter ses épluchures de cuisine (France Télévisions / France 3 Aquitaine)

Présenté ainsi, cela ne semble pas très alléchant. Mais ces jolies jardinières présentent l'avantage d'être très faciles d'utilisation. Le kit est composé d'une couche drainante, d'un lombricomposteur et bien évidemment de plans à faire pousser. Tout est conçu pour être respectueux de l'environnement. Les bacs sont en bois et les jardinières peu gourmandes en eau grâce à une réserve. Un arrosage tous les 15 jours est suffisant. Rien n'a été laissé au hasard pour permettre aux néophytes de se lancer dans le jardinage vert.

Des serres bioclimatiques

Ces jardins miniatures ne sont qu'un début. Cet entrepreneur passionné de jardinage veut aller encore plus loin en proposant des serres bioclimatiques, elles aussi vendues en kit. Mais reste à trouver suffisamment d'argent pour développer ce nouveau projet. Un financement participatif a donc été lancé. Ces idées de serres et de bacs potagers autofertiles sont plus que jamais dans l'air du temps, d'autant plus qu'avec les confinements successifs, les Français ont redécouvert les joies du jardinage.