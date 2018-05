Tomates : le "sans pesticides" gagne du terrain

Au marché hebdomadaire de Plouguernau, dans le Finistère, on trouve des produits de la mer, et d'autres spécialités bretonnes, comme le Kouign-Amann, les artichauts, mais aussi les tomates. De toutes les couleurs et de toutes les formes. Car la Bretagne en est le premier producteur en France. À la pointe du Finistère, dans le village de Guipavas, se trouve l'une des plus importantes entreprises de tomates en France. Cette coopérative a été créée en 1962 et depuis lors, ses maraîchers ont acquis un savoir-faire dans la production sous serre. L'avantage pour Pierre-Yves Jestin : la maîtrise du climat, la température, et l'hydrométrie. Mais surtout, il peut produire sans pesticides chimiques.

1 million d'euros pour créer sa propre ferme à insectes

Pour remplacer les pesticides, celui-ci répartit de petits insectes sur les plants de tomates. Ce sont eux qui vont détruire les insectes ravageurs. Trois coopératives bretonnes vont développer des gammes de tomates sans pesticides. L'allié de cette production, ce sont les insectes : des ruches de bourdons, disséminés dans les serres pour favoriser la pollinisation. Mais Saveol a investi 1 million d'euros pour créer sa propre ferme à insectes, élevés sur des plants de tabac avant d'être récoltés et vendus à leurs maraîchers. Car cela fait 30 ans que l'entreprise poursuit sans le dire des recherches pour éliminer les pesticides. Mais depuis qu'ils l'ont fait savoir aux consommateurs, la demande a été multipliée par quatre.

