Taxe Gafa : les Américains menacent de taxer le roquefort à 100%

Symbole fort de la France, le roquefort est souvent au cœur des guerres commerciales. Cette fois, c'est le président des États-Unis qui veut le taxer davantage pour dire son mécontentement après que la France a fait savoir qu'elle souhaitait taxer les géants du numérique. "Au bout du bout, ça fait des produits qui seront vendus à 90 ou 100 euros ou dollars", explique Jean-François Boyer, PDG de Gabriel Coulet Roquefort, un atelier situé dans l'Aveyron.

Déjà taxé à 100% en 1999

C'est la deuxième fois que les producteurs de roquefort sont victimes "d'une prise d'otage de la sorte, rappelle-t-il. Au bout d'un moment, on ne vendra plus un kilo sur ce marché-là". Pourtant, les Américains raffolent du roquefort. En 1999, le fromage a déjà été taxé à 100%, après que l'Union européenne a interdit l'importation de bœuf aux hormones venus des États-Unis. En guise de représailles, les éleveurs de brebis démantèlent le Mc Donald's de Millau (Aveyron), dénonçant au passage la malbouffe. Dix ans plus tard, la menace d'une taxe à hauteur de 300% pèse sur le fromage. Il faudra attendre 2011 pour la levée de cette taxe.

