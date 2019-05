Slovaquie : des escrocs rackettent les agriculteurs

Aux confins de la Slovaquie, les terres agricoles suscitent toutes les convoitises. Les cultures de blé, d'orge et de pommes de terre sont présentes sur plusieurs hectares de parcelles grâce à des milliers d'euros de subventions européennes. Certains champs sont au cœur de soupçons de fraude à l'échelle européenne. Des agriculteurs slovaques dénoncent un système de mafia. Des escrocs sont prêts à tout pour leur confisquer leurs terres et toucher les aides européennes à leur place.

"Ils ont encerclé le champ et m'ont demandé de partir"

Il y a trois ans, Frantisek Oravec a été blessé dans son champ. "Des inconnus ont débarqué sur ma parcelle. Ils ont encerclé le champ et m'ont demandé de partir. L'un d'eux m'a violemment poussé et m'a frappé. Ces hommes m'ont expulsé de mon terrain et ont ensuite déclaré au ministère de l'Agriculture que le terrain était à eux", explique l'agriculteur slovaque. Il a porté plainte et a pu récupérer ses 2 000 hectares de terres. Mais il ne reçoit plus d'aides européennes depuis cet incident.

