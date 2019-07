Sécheresse : une aide d'un milliard d'euros pour les agriculteurs

Pour beaucoup d'éleveurs, comme pour Jean-Christophe Rufin dans les Hauts-de-France, les prairies ne suffisent plus à nourrir ses bêtes. L'herbe a jauni et il faut donc alimenter les vaches à l'intérieur, avec les stocks de fourrages disponibles. Et cette situation se répète d'année en année. "Ça fait trois années de suite qu'on va demander la calamité sécheresse pour ce secteur-là. L'élevage est plus sensible au manque d'eau que la culture", explique l'agriculteur de Mairieux (Nord) devant les caméras de France 3.

La sécheresse touche de plus en plus d'éleveurs en France. Elle a conduit le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles. En déplacement dans le Loir-et-Cher, lundi 22 juillet, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a annoncé que des départements supplémentaires seraient autorisés à faucher les jachères.

Le gouvernement a aussi demandé à Bruxelles d'augmenter le montant de l'avance sur l'aide versée en octobre. 70% du total au lieu de 50%, soit un milliard d'euros.

