Sécheresse : les restrictions d’usage de l’eau commencent dans le Var

Des mois quasiment sans une goutte d’eau. Le printemps arrive à peine, et la terre a déjà terriblement soif. Les éleveurs sont les premiers touchés. Dans un hameau des Alpes-Maritimes, Dominique Girod s’inquiète pour son troupeau. "Avant, ce n’était que l’été, donc on était quand même habitués à se restreindre en eau. (…) Mais là ça devient problématique", reconnaît l’éleveuse de brebis. On constate 70% de pluie en moins par rapport à l’an dernier. Le hameau n’a pas l’eau courante et les réserves sont presque à sec, la plupart des fontaines aussi dans le Var.

Le Var et l’Ain placés en vigilance

Du jamais vu à cette période, de mémoire d’habitant. "C’est toujours inquiétant, c’est un produit plus important que le pétrole. Jusqu’à maintenant, personne n’y a fait attention", dit un local. Seule solution pour le village : il faudra pomper l’eau du fleuve, dont le niveau est déjà très bas, et imposer des restrictions, comme l’interdiction du lavage des voitures ou de l’arrosage des pelouses. Pour l’instant, deux départements sont placés en vigilance : le Var et l’Ain. Mais plus au nord, l’inquiétude monte aussi près de Dijon (Côte-d’Or).