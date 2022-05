Sécheresse : la chaleur "va donner des fruits plus sucrés", assure la Fédération nationale des producteurs de fruits

La chaleur et le soleil qui baignent la France ces derniers jours est "une bonne nouvelle", a estimé lundi 9 mai sur franceinfo Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits, alors que 15 départements français sont touchés par la sécheresse, dont dix ont dépassé le seuil d'alerte. Cela "va avancer les récoltes" pour les producteurs et "donner des fruits plus sucrés" pour les consommateurs, souligne Françoise Roch. Mais "cela dépend combien de temps" la sécheresse "va durer". Elle ne note pas de "remontées avec des pénuries" d'eau et précise que les producteurs ont "des systèmes d'irrigation très économes en eau et des sondes dans les vergers" qui permettent de préciser "les besoins de la plante" et d'apporter l'eau "ni trop, ni trop peu".

La présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits rappelle que "plus les fruits sont précoces, moins ils ont besoin d'eau". Selon elle cette année, pour la récolte des cerises, "cela devrait être bon". De même pour les abricots, "jusqu'à juin, début juillet". Mais elle reconnaît qu'il faudrait que "courant juin, on ait un peu d'eau qui arrive quand même". Cette situation est "assez avantageuse" et permet d'anticiper la récolte des fruits, "parce que l'on rentre les fruits plus tôt" en les laissant "moins longtemps dans le verger". Les fruits "sont souvent très gorgés de sucre. Donc cela peut être une très belle année à fruits".

Prévoir des retenues d'eau

Pour les années à venir, il faut "réussir à dialoguer au niveau de toutes les instances, les ONG", pour prévenir les sécheresses, ajoute Françoise Roch, "pour prévoir des petites retenues, où l'on va pouvoir capter cette eau, stocker cette eau pendant l'hiver".