Sécheresse : l'inquiétude grandissante des producteurs de citrons de Menton

Des citrons de Menton (Alpes-Maritimes) noircis et brûlés à cause de la sécheresse. Adrien Gannac, agrumiculteur, craint jusqu'à "40% de pertes". Grâce à une dérogation, il peut, sur certaines parcelles, arroser ses citrons au goutte-à-goutte, de 19 heures à 9 heures du matin. Insuffisant, selon lui, car ici, il n'a presque pas plu depuis plusieurs semaines. "Depuis le mois de juin, on n'a pas de nuits qui descendent en dessous de 25, 26 degrés", déplore l'agrumiculteur, inquiet face à la sécheresse, mais aussi face aux températures "chaudes et constantes".



L'avenir des citrons de Menton menacé ?

Pierre Ciabaud, un autre agrumiculteur, redoute une diminution de la taille de ses agrumes. Sans eau, certains fruits n'atteindront pas les 4,5 centimètres réglementaires pour être classés citrons de Menton IGP. À la perte économique, s'ajoute une inquiétude grandissante pour l'avenir des citrons de Menton. La famille de Pierre Ciabaud en produit depuis quatre générations. L'arrêté sécheresse, qui limite l'arrosage dans le département des Alpes-Maritimes, est en vigueur jusqu'à la fin du mois d'août.