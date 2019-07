Sécheresse : 70 départements en situation critique

Dans le lit de cette rivière du Gard, à Bourdic, ces pêcheurs se sont donné une mission : sauver les poissons. Alors qu’un nouvel épisode de canicule va frapper la France, 70 départements sont désormais touchés par la sécheresse. "En principe, c’est un secteur qui ne sèche jamais. On verra au 15 août, dans un mois. Mais les prévisions ne sont pas favorables. On va passer l’été à sauver du poisson", s’inquiète Antonin Simon, guide moniteur à la fédération de pêche du Gard.

Des rivières à sec

Les pêcheurs déplacent les poissons là où il y a plus d’eau. À mesure que le niveau de la rivière diminue, les poissons manquent d’oxygène. "Il y a des espèces sensibles au niveau européen et national comme le brochet. C’est important de la préserver sur ce secteur", explique Antonin Simon. Certaines rivières en France sont même complètement à sec. Partout où la sécheresse a frappé ces dernières semaines, la deuxième vague de canicule inquiète. 23 départements comme l’Indre-et-Loire sont en crise. Chez les agriculteurs, beaucoup de vaches n’ont plus suffisamment d’herbe à ruminer. La semaine prochaine, les températures dépasseront 35°C un peu partout en France.

