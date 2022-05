Sécheresse : 23 départements français déjà touchés

En France, 23 départements sont déjà concernés par des restrictions liées à la sécheresse. Un phénomène de plus en plus précoce qui interroge.

Depuis plus d’un mois, Marseille (Bouches-du-Rhône) est en état d’alerte en raison de la sécheresse. Il est donc impossible de remplir sa piscine ou encore de laver son véhicule au tuyau d’arrosage. Il y a deux ans, la sécheresse a frappé la France en août. L’année dernière, elle est apparue en juillet. Ce phénomène de plus en plus précoce interroge et inquiète. En métropole, 23 départements sont déjà concernés par ces restrictions.



Les agriculteurs redoutent l'été prochain

Lorsque la sécheresse est trop sévère, les agriculteurs sont eux aussi interdits de prélèvement d’eau. Étant donné l’assèchement actuel des sols, ils sont nombreux à redouter l’été prochain. Certains d’entre eux ont pris les devants, comme cet agriculteur d’Ille-et-Vilaine, qui n’utilise pas une goutte potable pour sa production de légumes.