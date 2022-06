Scarabée japonais : une nouvelle menace qui plane sur les cultures

C'est un magnifique coléoptère, mais il est aussi vorace. Contrairement au scarabée européen, plutôt marron, le scarabée japonais a des reflets verts. Côté alimentation, il mange tout, et c'est bien le problème. En Italie, le scarabée japonais a fait des ravages sur des feuilles de vigne. Cet insecte peut s'attaquer à près de 400 types de végétaux différents, à l'image des "plantes alimentaires, comme le maïs, le soja, la vigne" ou encore "les haricots et les asperges", selon Christine Tayeh, coordinatrice scientifique à l'Anses.

Le scarabée japonais se rapproche de la France

Le scarabée japonais peut également cibler des espères forestières, comme le peuplier. Cette espère invasive n'a pas encore de prédateur en Europe. Arrivée en Italie en 2014, elle y prolifère depuis. Plus récemment repéré en Suisse et en Allemagne, le scarabée japonais se rapproche de la France. Alors, pour les repérer le plus tôt possible à nos frontières, des agents du ministère de l'Agriculture posent des pièges près de l'autoroute. L'insecte pourrait en effet voyager dans des camions.