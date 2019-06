Sardaigne : une invasion de sauterelles ravage les récoltes

C'est un phénomène inédit depuis 70 ans. Des millions de sauterelles envahissent la Sardaigne, en Italie. En ce début de mois de juin, leur présence est massive notamment sur les terres agricoles. Elles ont déjà ravagé 2 000 hectares de terre. Après leur passage, il ne reste plus rien des récoltes. "Probablement pour trouver une invasion de sauterelles d'une telle dimension et aussi agressive pour les cultures, il faut remonter aux années 40", précise Alessandro Serra, de la Chambre régionale d'agriculture de Sardaigne.

Les insectes se déplacent à 40 km/h

Les insectes semblent être arrivés avec un puissant courant chaud provenant d'Afrique. Leur vitesse de déplacement, jusqu'à 40 km/h, fait craindre que d'autres cultures puissent être contaminées au nord de l'île, et jusqu'en Corse voisine. Les mois de juin et de juillet sont traditionnellement ceux où les colonies de sauterelles et de criquets se déplacent vers le nord. Pour combattre les insectes, il va falloir traiter les cultures, mais ces produits chimiques sont bien souvent nocifs, les autorités italiennes veulent donc prendre la mesure exacte de l'invasion avant de traiter les zones contaminées.