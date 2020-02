Salon de l'agriculture : 9 Français sur 10 ont une bonne opinion des agriculteurs, selon un sondage

Selon ce sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, 80% des Français estiment qu'Emmanuel Macron ne soutient pas assez les agriculteurs.

9 Français sur 10 ont une bonne opinion des agriculteurs, c'est ce que révèle vendredi 21 février, un sondage* Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, alors que s'ouvre samedi le Salon International de l'Agriculture à Paris. Par ailleurs, 80% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron ne soutient pas assez les agriculteurs.

9 Français sur 10 qualifient les agriculteurs d'"utiles" et "courageux", ou encore de "passionnés" pour 87% des sondés. Parmi les autres adjectifs utilisés, on trouve aussi "sympathiques" (77%) et "proches des gens" (70%).

Les Français plébiscitent les petites exploitations

Plus des trois quarts des Français estiment que le président ne soutient pas suffisamment les agriculteurs, toutes tendances politiques confondus - hormis LREM. Mais même parmi cette dernière catégorie, seul un sympathisant LREM sur 2 estime que le président en fait assez pour les exploitants agricoles.

Face à l'évolution des modèles agricoles, les Français se prononcent en masse en faveur des "petites exploitations qui privilégient la qualité des produits". 88% des sondés préfèrent ce modèle à celui des "grandes exploitations qui privilégient la quantité pour rester compétitives".

Ni responsables ni coupables de dégradations sur l'environnement

Seule une minorité de Français (44%) les considère comme des "pollueurs", 47% d'entre eux estimant en outre que les agriculteurs ne sont pas "des parangons de respect de l'environnement" (47%). Toutefois, les Français ne les désignent ni "responsables" ni "coupables" de dégradations sur l'environnement, estimant qu'on ne leur laisse pas le choix de faire autrement.

*Le sondage Odoxa-Denstu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisé les 19 et 20 février 2020 par Internet, sur un échantillon représentatif de la population française, de 1 005 Français âgés de 18 ans et plus.