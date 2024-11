Saint-Émilion : des chevaux remplacent les tracteurs dans certains domaines du Bordelais

Plus minutieux, les chevaux sont encore employés par certains vignerons du Bordelais pour entretenir les vignes. Reportage au Château Troplong Mondot, près de Saint-Émilion (Gironde).

Dans le Bordelais, des chevaux assurent l'entièreté du travail dans certaines vignes. Sur un domaine de Saint-Émilion (Gironde), la totalité des parcelles est travaillée par les animaux. À 2 ou 3 km/h, il faudra aux attelages une dizaine d'heures pour travailler un hectare de vignes. Un rythme que le domaine a adopté il y a déjà une quinzaine d'années.

Une minutie 30% plus coûteuse qu'un travail au tracteur

"Notre intérêt, c'est la non-compaction des sols, parce que le cheval, même s'il est lourd, n'exerce pas une bande de roulement. Le deuxième intérêt, c'est que nous sommes sur des sols argileux et calcaires et s'il pleut, le cheval arrive à passer plus facilement que nous", explique Rémy Monribot, directeur technique du Château Troplong Mondot. Cette minutie se paye environ 30% plus cher qu'un travail au tracteur. L'hiver, les animaux regagnent leur ferme en Dordogne. Ils reviendront dans les vignes au retour des beaux jours.

