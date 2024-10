Reportage Les éleveurs en Haute-Saône appelés à tuer les loups : "On ne peut pas inviter les éleveurs à se mettre dans l'illégalité", réagit la ministre de l'Agriculture

Elle avait annoncé ce déplacement au moment de sa prise de fonction. La ministre de l’Agriculture Annie Genevard s'est rendue au sommet de l’élevage de Cournon, près de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Elle a annoncé qu’un fonds d’indemnisation pour les éleveurs confrontés à la fièvre catarrhale ovine, cette épizootie qui décime les élevages de moutons et de brebis. Le Premier ministre doit présenter les détails vendredi. Mais la nouvelle ministre a été interpellée sur un autre sujet d’inquiétude : le loup.

Le sujet est relancé depuis le récent courrier du président de la chambre d’agriculture de Haute-Saône qui demande aux éleveurs de "sortir armés" pour "taper un loup". L’auteur de cette lettre, Thierry Chalmin, n’est pas présent au sommet de l’élevage mais son appel à la désobéissance civile, comme il l’a dit dans la presse, est soutenu par de nombreux éleveurs. "Je comprends qu'on arriverait presque à financer des opérations annexes pour gagner en efficacité, déclare Michel Pelestor qui vient de Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il y a beaucoup d'éleveurs qui se sont équipés et quand on met 10 000 euros dans une arme alors qu'on pourrait les mettre dans la génétique, c'est qu'on a passé le cap."

"On est sur 600 attaques dans le département, et nous, on doit avoir une vingtaine d'attaques annuelles. On perd à peu près 150 brebis. On n'est pas payés pour trouver des cadavres, on est là pour s'occuper des moutons."