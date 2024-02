Reportage "Il y a l'embarras du choix" : dans l'Eure-et-Loire, un distributeur automatique de produits locaux séduit autant producteurs que clients

Des fruits, des légumes mais aussi des chips et de la viande. Depuis quelques années, un distributeur automatique de produits frais appelé "Patati Patate'là" est ouvert dans l'Eure-et-Loire, à Espier, sur la bordure de la route nationale 154. Le distributeur, ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24, est rempli de produits issus des circuits courts, la plupart venant des producteurs du coin. Deux producteurs, Marine Godillon et son conjoint Aymeric Perot, sont justement à l'origine de cette initiative qui séduit les clients.

"Il y a l'embarras du choix en fait. Des pommes, des poires, jus d'orange, salade." Philippe, un Toulousain, rejoint la Normandie en voiture très régulièrement. Il est déjà tombé sur ce distributeur qui se trouve sur sa route et l'a testé, l'a apprécié, alors il y retourne. Face à lui, 140 casiers sont remplis de nourriture. Il faut passer sa commande sur une borne tactile. "Six œufs, ça fait 1,80 euro, ce n'est pas cher. J'ai trouvé mon fromage, je l'ajoute au panier et voilà : 7 euros", détaille Philippe. Les casiers alimentaires s'ouvrent automatiquement et le sexagénaire peut maintenant récupérer les produits qu'il vient d'acheter. "Il y a même l'adresse : 61000, ça vient de l'Orne, donc ce n'est pas loin".

Un distributeur automatique de produits frais appelé "Patati Patate'là" est ouvert dans l'Eure-et-Loire, à Espier. (MAX MARTIN / RADIOFRANCE)

"C'est en circuit court, plus c'est court et meilleur c'est"

Dès qu'il peut acheter des produits locaux, Philippe le fait. "Vous voyez, on a des champs à perte de vue. Tout ça est cultivé, c'est produit sur place et c'est vendu ici. C'est en circuit court, plus c'est court et meilleur c'est", assure-t-il. Marine a créé ce distributeur avec son conjoint il y a plus de trois ans. Ils viennent le recharger plusieurs fois par jour, jusqu'à huit fois. Tous deux producteurs de pommes de terre et de céréales, ils vendaient à la base uniquement leurs patates ici. Aujourd'hui, ils travaillent avec une quarantaine de producteurs locaux.

"On a tout à gagner, nous, producteurs, à travailler ensemble. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de faire le tour d'une ferme pour y chercher des pommes de terre, une autre pour aller chercher son beurre ou son pack de lait. Et si on travaille ensemble, on arrivera à faire venir la clientèle plus facilement, en tout cas dans nos fermes pour la vente directe." Financièrement, cette initiative en circuit court, est bénéfique pour les producteurs.

"Quand on travaille directement entre producteurs, il n'y a pas de discussions sur le prix." Marine, productrice à l'origine de ce distributeur automatique avec son conjoint à franceinfo

"On va chercher la marchandise, ils nous donnent leur prix et on les paye au prix qui est donné. En tout cas, ils vendent le prix pour qu'ils gagnent leur vie", assure-t-elle. Marine et son conjoint revendent ensuite les produits quasiment au prix d'achats, ce qui ne leur permet pas de gagner beaucoup d'argent. Ce distributeur n'est qu'un complément de reven0u. En moyenne, 250 clients viennent au distributeur chaque semaine.