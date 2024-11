Reportage "Des raisins gorgés de soleil, un fort potentiel de terroir, pas trop de problèmes de maladies" : comment le Beaujolais nouveau profite du réchauffement climatique

Grâce aux primeurs, le Beaujolais est devenu le deuxième vin le plus connu au monde derrière le champagne. Le Beaujolais nouveau représente 30% de la production totale de Beaujolais. 15 millions de bouteilles sont expédiées dans 110 pays, dont deux millions au Japon. Comment en est-il arrivé à une telle reconnaissance alors, qu'aveuglés par son succès, certains producteurs ont longtemps misé sur le volume et négligé la qualité, ternissant ainsi la réputation de tout un vignoble ?

Nouvelle génération, autres méthodes. Malgré les craintes de ses parents, Marine Descombe a repris leur domaine à Saint-Étienne-des-Oullières, où elle végétalise ses parcelles. "Le soleil, c'est bien, mais il faut aussi de la fraîcheur et ça, c'est une chance qu'on a en Beaujolais, appuie-t-elle.

"On arrive, malgré les aléas climatiques, malgré le réchauffement climatique, à encore faire des vins frais." Marine Descombe, vigneronne à Saint-Étienne-des-Oullières à franceinfo

"On a implanté du trèfle, notamment pour réazoter les sols, explique la vigneronne. Ça permet aussi de stocker de l'eau, ça permet de recréer de l'humus, de régénérer en fait ce qu'il y a sous nos pieds. Garder du végétal sur les parcelles, des haies, des arbres fruitiers, etc... contribue en fait à garder aussi de la fraîcheur dans le vignoble".

"Léger, facile, friand"

Les Côtes-du-Rhône atteignent souvent les 15 degrés d'alcool à cause du réchauffement, qui profite au Beaujolais, au climat plus froid."Le réchauffement climatique, c'est un problème, mais c'est également une belle découverte pour nous puisqu'on a des millésimes qui se suivent et qui se ressemblent dans la qualité, défend Arnaud Aucœur, vigneron à Villié-Morgon. C'est-à-dire des raisins gorgés de soleil avec un fort potentiel de terroir, pas trop de problèmes de mildiou [maladie causée par des champignons], pas trop de problèmes d'oïdiom [un champignon qui s'attaque à la vigne] puisque des étés chauds et secs. Et pour nous, c'est quand même quelque chose d'intéressant".

Et les ventes progressent, comme le constate Évelyne Roy, caviste à Lyon. "Les anciens nous disaient qu'ils ne voulaient plus du Beaujolais, que pour eux c'était un petit vin et qu'ils préféraient les vins des Côtes-du-Rhône.

"Les anciennes générations continuent à bouder le Beaujolais alors que les jeunes générations aiment beaucoup les découvrir." Évelyne Roy, caviste à Lyon à franceinfo

"Je pense que le Beaujolais leur plaît bien pour sa légèreté, le côté facile, le côté friand", avance la caviste. Le millésime 2024 est donc désormais en vente, avec, paraît-il, des arômes de fruits rouges, fraise, framboise, cassis et griotte.