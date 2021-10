Récoltes d'automne : la chasse aux truffes, une institution en Italie

C'est un produit rare et d’exception, seul l’odorat très fin d’un animal est capable de déceler sa présence enfouie dans le sol. Alban Mikoczy, journaliste à France Télévisions, a suivi Jovani, chasseur de truffes depuis 50 ans. C'est l'odorat des chiens qui décident du parcours et à un moment, tout s'accélère. Les chiens creusent, la fraicheur du matin a fait remonter l'odeur des truffes à la surface. Après quelques secondes, Jovani tombe en effet sur une truffe et félicite son chien : "C'est une belle truffe avec un bon parfum. Ce qu'on trouve sous la terre, c'est un secret, les autres ne doivent pas savoir où l'on voit de la truffe".



4 000 maîtres truffiers

Entre les 4 000 maîtres truffiers, la concurrence est rude, les meilleurs chiens sont jalousés, mais après 50 années de travail dans ce domaine, Jovani est devenu philosophe, certaines journées sont bonnes et d'autres beaucoup moins. Pour ce qui est transactions, elles se font souvent en secret. "Les prix sont chers parce qu'il n'y a pas de quantité. C'est ma 27e saison et c'est ma plus mauvaise", témoigne Allesandro Bonino, directeur commercial à Tartufo Morra.