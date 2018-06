QUIZ. Lait infantile, soupe, bonbons... A votre avis, ces produits contiennent-ils de l'huile de palme ?

Où se cache l'huile de palme ? Un peu partout. Des confiseries aux plats préparés, des biscuits aux chips en passant par les céréales du petit déjeuner, on peut la retrouver dans de très nombreux produits et franceinfo vous propose de deviner lesquels. Cette huile végétale, très prisée des industriels pour son coût très faible, est devenue l'huile la plus consommée au monde. Elle contient pourtant 50% de graisses saturées et présente moins d'atouts nutritionnels que l'huile de colza ou l'huile d'olive.

On la retrouve aussi dans d'autres produits de la vie courante, tels les gels douche, les mousses à raser, les shampoings ou encore le mascara. Mais il est plus difficile de la repérer car la composition de ces produits est plus complexe et les indications ne permettent pas de savoir quel type d'huile végétale a été utilisé. Elle peut également servir de carburant : le gouvernement a récemment autorisé le groupe Total à importer 300 000 tonnes d'huile de palme pour une de ses raffineries, provoquant la colère des agriculteurs et des écologistes.

Car l'huile de palme est très critiquée pour son impact environnemental, notamment en Indonésie et en Malaisie. "Sous sa forme actuelle, la production d'huile de palme est responsable d'une importante déforestation, explique l'association France nature environnement. Elle contribue à la disparition de nombreuses espèces à l'image des orangs-outangs, use de produits hautement toxiques et les conditions de travail dans les plantations y sont souvent déplorables."