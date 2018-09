Quand le gouvernement revendique l’interdiction des néonicotinoïdes votée... sous le quinquennat Hollande

Les néonicotinoïdes sont désormais interdits dans l'agriculture française. Une victoire pour les défenseurs des abeilles... et une belle opportunité pour le gouvernement de vanter sa politique environnementale quelques jours après la démission de Nicolas Hulot. "Il y a ceux qui parlent et ceux qui font. Nous faisons", s'est félicité le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dimanche 2 septembre. Seul hic : cette interdiction a été votée en 2016 sous la précédente majorité.

