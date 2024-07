Pouvoir d'achat : les fruits et légumes coûtent moins cher en 2024, selon Familles Rurales

Le prix des fruits et légumes, qui avait flambé de 25% entre 2021 à 2023, a globalement reculé par rapport à l'année précédente, a annoncé mardi 23 juillet l'association de défense des consommateurs Familles rurales. "Entre juin 2023 et juin 2024, le prix de notre panier de fruits et légumes a baissé de 6,9% en conventionnel en un an", précise l'association dans le dossier presse.

à lire aussi TEMOIGNAGES. Face à la flambée des prix, cinq familles ouvrent leur frigo et dévoilent leurs nouvelles habitudes alimentaires

Au total, 118 relevés de prix ont été effectués du 7 au 22 juin dans les rayons des hypermarchés, supermarchés, discounters et magasins spécialisés bio de 42 départements français. Toutefois, il existe des contre-exemples à cette décrue, comme le concombre, l'abricot ou la laitue, selon les relevés de prix effectués par les bénévoles de l'association Familles rurales. Les fruits "bio" sont eux 2% plus chers que l'année précédente. Mais cette dernière moyenne est "faussée" par la forte augmentation du prix des cerises, 22% plus onéreuses qu'un an plus tôt. "En la retirant, le prix moyen des fruits bio baisse de 4%", observe l'association.

Une chute de la consommation de fruits et de légumes

Les baisses sur un an ne compensent pas les flambées des années précédentes. Et la tendance sur le long terme est préoccupante aux yeux de l'association : sur dix ans, "le prix des fruits a augmenté de près de 50% et celui des légumes de plus de 67%", pendant que "le salaire moyen par tête n'a progressé que de 22%". Familles rurales évoque en outre une "baisse préoccupante de la consommation de fruits et légumes", de l'ordre de 8% entre 2020 et 2023, "quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle".

Manger au minimum 400 grammes de fruits et légumes par jour et par personne, conformément aux recommandations de santé publique, coûte en France chaque mois entre 66 euros (en ne choisissant que les fruits et légumes les moins onéreux produits en agriculture conventionnelle) et 241 euros en mangeant "tout bio", a calculé l'association.