Pouvoir d'achat : les fruits et légumes à prix cassés font le bonheur des consommateurs

Dans un hypermarché, des fruits et légumes sont vendus, sur un ilot, à prix cassés : entre 99 centimes et 1,29 euros le kilo. Le rayon existe toute l'année, mais les clients hésitent moins à se servir depuis l'inflation. "Ça fonctionne très bien, c'est plébiscité par les clients au quotidien", assure Bertrand Lafont, responsable commerce chez Auchan.

Des enseignes spécialisées

Sur un marché de Dijon (Côte-d'Or), abricots, cerises et fraises sont mûrs à point en même temps. Les prix sont donc en baisse. Dans l'enseigne parisienne Nous anti-gaspi, qui lutte contre le gaspillage, des fruits légèrement abimés ou de petit calibre sont vendus à - 30%. "On a eu une hausse de fréquentation sur les étudiants, qui viennent chez nous parce qu'ils ont des petits budgets, on a des familles, on a des retraités", indique Corentin Giraud, responsable de la communication de Nous anti-gaspi.