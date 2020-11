Port-en-Bessin : une baie merveilleuse pour la Saint-Jacques

C’est le rendez-vous des pêcheurs, le lieu où il faut absolument être présent pour pouvoir profiter de coquilles Saint-Jacques extrêmement demandées. La baie de Port-en-Bessin dans le Calvados attire jusqu’à 250 bateaux. Ils ont obtenu le privilège d’aller pêcher ce véritable trésor qui s’arrache chaque année. 53 000 tonnes de Saint-Jacques seraient au fond de la baie.

Un goût différent

La récolte de coquilles se fait dans la bonne humeur et surtout de manière responsable. "On pêche vite et bien. Pas de gasoil, pas de carburant, moins de fatigue pour les matelots, pour tout le monde. Comme on dit dans notre jargon, on est tous les soirs dans notre lit donc c’est agréable", se réjouit Quentin Yonnet, patron du bateau l’Alter Ego. Les pêcheurs viennent profiter d’un produit unique. Les coquilles s’ouvrent facilement, mais celles de Port-en-Bessin réservent une Saint-Jacques au goût plus sucré, avec du corail. Tout ce que recherchent les amateurs de ce produit.

