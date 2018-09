Pollution : en Bretagne, une rivière a fait machine arrière

Il y a 30 ans, la qualité de l'eau du Léguer, ce petit cours d'eau en Bretagne, était déplorable. Aujourd'hui, elle s'est nettement améliorée. Éric Hamon, guide de pêche, est né dans la vallée de la rivière le Léguer. Il est le premier témoin de la prolifération des espèces. "On a des truites, qui sont des animaux endémiques, on a de belles remontées de saumons, on a des animaux comme la loutre, qui sont un emblème de la vie sauvage", explique-t-il avec, entre ses mains, une truite sauvage du Léguer.

Le Léguer fait figure d'exception dans une Bretagne polluée

Le Léguer serpente sur plus de 70 km dans la campagne des Côtes-d'Armor. Un petit paradis réputé pour son eau pure et poissonneuse. Ce cours d'eau fait figure d'exception dans une Bretagne polluée par l'agriculture intensive et l'utilisation de pesticides. Aujourd'hui, le Léguer abrite une faune et une flore abondante grâce aux collectivités et aux habitants. Par exemple, l'exploitation biologique de Pierre Quéniat et de son frère ne rejette aucun polluant dans la rivière. D'autre part, les talus présents dans la région empêchent les eaux polluées de descendre jusque dans la rivière. Le taux de nitrate est désormais très faible dans le cours d'eau : seulement 17 mg/L contre 50, il y a 30 ans. Des efforts récompensés car le Léguer vient d'obtenir le label "Rivière sauvage".

Le JT

Les autres sujets du JT