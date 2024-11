Plus de 600 parlementaires français affirment leur opposition à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur

Ils sont députés, sénateurs ou députés européens. Plus de 600 parlementaires français, issus de plusieurs groupes, ont rappelé dans un courrier à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, mardi 12 novembre, leur opposition au projet de traité UE-Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie), qui pourrait être signé au G20 les 18 et 19 novembre.

Le projet de traité, dont les discussions ont commencé en 1999, entend supprimer la majorité des droits de douane entre les deux zones en créant un espace de plus de 700 millions de consommateurs. S'il était adopté, il permettrait aux pays sud-américains d'écouler vers l'Europe de la viande, du sucre, du riz, du miel, du soja... En face, l'UE exporterait ses voitures, ses machines, ses produits pharmaceutiques... D'où le fréquent surnom d'accord "viande contre voitures".

"Un risque sanitaire sérieux" pour les consommateurs

"Nous n'imaginons pas, Madame la Présidente, que vous puissiez prendre l'initiative d'un vote au Conseil et au Parlement contre l'expression démocratique de la quasi-unanimité des parlementaires français", écrivent les élus allant du PCF aux sénateurs LR, en passant par le PS, les Ecologistes, Renaissance, Liot, MoDem, Horizons, et l'UDI, dans ce courrier à l'initiative du sénateur écologiste Yannick Jadot. Les députés LR, LFI et RN n'ont pas signé.

"Nous ne concevons pas non plus que la Commission et le Conseil s'assoient sur l'opposition de la France, grand pays fondateur de l'Union", ajoutent-ils. Pour les signataires, la France a posé "trois conditions à la signature de l'accord" : "ne pas augmenter la déforestation importée dans l'Union européenne, mettre l'accord en conformité avec l'Accord de Paris sur le climat et instaurer des mesures miroirs en matière sanitaire et environnementale. A l'évidence, ces conditions ne sont pas satisfaites".

Ils évoquent aussi un "tel fossé" dans les normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal entre les pays du Mersocur et l'Europe, qu'il "présente un risque sanitaire sérieux pour les consommateurs européens" et "constitue une concurrence déloyale pour nos producteurs agricoles".