Pesticides: comment les éviter ?

Des pesticides sur l'étal des primeurs : à commencer par les fruits. En tête, 89 % des raisins contiennent des traces de produits toxiques, suivis des clémentines, des cerises et des fraises. Pour les légumes, 84 % des céleris sont touchés, suivis des herbes fraîches, des endives, du céleri rave et de la laitue. On retrouve des pesticides dans 72 % des fruits et 41 % des légumes.

Un effet cocktail

Pour les auteurs du rapport publié mardi 20 février, l'association Générations futures, la consommation de plusieurs de ces fruits et légumes augmente le danger : "On ne peut pas exclure un effet cocktail, des synergies entre toutes ces substances", explique François Veillerette, membre de l'association. Faute d'être directement informés, les consommateurs sont dans le doute. Pour éviter le danger, le nutritionniste propose quelques gestes simples : enlever la peau des légumes et fruits ou encore les laver à l'eau. Selon ce nutritionniste, les fruits et légumes issus de l'agriculture biologique sont plus sûrs, mais ce n'est pas le sujet de cette enquête.

