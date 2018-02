Pesticides : comment les éviter ?

Selon un rapport publié ce mardi 20 février par l'ONG Générations Futures, de nombreux fruits et légumes contiennent des résidus de pesticides. À quel risque sanitaire sommes-nous exposés ? "Avant tout, il faut dire que les pesticides retrouvés dans cette étude sont des produits autorisés. Ils sont nombreux, car pour protéger les fruits et légumes, on doit mettre des pesticides pour se prémunir des insectes, des champignons, des verres ou des bactéries, pas simplement pendant la culture, mais aussi pendant le stockage et le transport", explique Jean-Christophe Batteria en plateau, qui note que les scientifiques redoutent l'effet "cocktail". Il y auraient alors des risques de cancer et d'infertilité.

Éplucher ses légumes et les cuire à la vapeur

Comment se prémunir face à ces risques ? "Par nature, le bio évite beaucoup de quantité de pesticides", poursuit le journaliste de France 3 qui explique comment éviter de trop consommer de pesticides en épluchant notamment bien les fruits et les légumes. Autre astuce: "en se débarrassant de l'eau après avoir cuit des légumes à la vapeur, on élimine quand même beaucoup de pesticides".