Périgueux : les fraises gariguettes font leur apparition sur les marchés

Certes, il faut chercher un peu sur les étals, mais avec l'arrivée du soleil la belle couleur rouge des fraises de Dordogne fait une arrivée remarquée sur le marché de Périgueux. "J'avais trois plateaux ce matin, c'est parti en une heure et demie", explique ce vendeur. Comptez entre 3€ et 3,50€ la barquette de 250 grammes. "Cela change un peu des pommes et des poires. C'est le fruit du printemps, maintenant espérons que le printemps revienne", réagit cette cliente.

Une arrivée en retard à cause de la pluie

Ce sacré printemps qui joue avec nos nerfs, et qui a retardé l'arrivée des gariguettes. 15 jours de retard. "Il y a eu beaucoup d'eau, donc on ne pensait pas que les premières allaient arriver aussi tôt", explique ce vendeur. En tout cas, la fraise du Périgord est bien là, pour le plus grand plaisir des gourmands. À même la barquette, en salade ou en tarte, le printemps est désormais dans nos assiettes.

Le JT

Les autres sujets du JT