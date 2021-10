Pêche : le Royaume-Uni "déçu" des menaces françaises

Les Britanniques ont très peu apprécié les menaces de sanctions françaises. Le gouvernement de Boris Johnson appelle jeudi 28 octobre à la désescalade et au calme, mais il juge ces mesures "décevantes et disproportionnées". Il estime avoir été généreux dans l'attribution des licences de pêche. Il avance le chiffre de 98% des demandes européennes satisfaites. Le gouvernement français conteste fermement ce chiffre et évoque plutôt 90% et assure que les refus ont majoritairement ciblé les bateaux français.



Une manœuvre électorale française ?

Jeudi matin, la presse britannique rappelle que la France n'a pas réussi à mobiliser un front européen uni pour la soutenir sur ce dossier et ce haussement de ton de Paris est même parfois perçu comme une manœuvre électorale en vue du scrutin présidentiel.