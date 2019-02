Pêche électrique interdite en 2021 : une bonne nouvelle pour les Français

La guerre de la pêche entre Français et Néerlandais devrait prendre fin, au plus tard, le premier juillet 2021. Un accord a enfin été passé entre le Parlement européen et les États membres pour interdire la pêche électrique. Depuis 2006, les pêcheurs des Pays-Bas avaient développé une armada de chalutiers, usant de filets électriques afin de pêcher au large des côtes françaises, alors que les artisans hexagonaux voyaient leurs ressources s’amoindrir.

Un impact catastrophique pour les poissons et les pêcheurs français

La pêche électrique consiste à envoyer des décharges vers le fond, qui immobilisent les poissons. Ces derniers deviennent dès lors plus faciles à capturer dans les filets. Cette technique est très décriée, notamment par Bloom, l’association à l’origine de son interdiction. Elle déplore une situation catastrophique pour les poissons. La situation des pêcheurs français est également très dure. Ils sont parfois forcés d’abandonner leurs activités, faute de revenus. Sans attendre l’interdiction totale en 2021, la France va d’ores et déjà pouvoir interdire la pêche électrique dans ses eaux territoriales.

